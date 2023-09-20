الشباب والرياضة تستكمل منافسات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز

تستكمل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب؛ مباريات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز النسخة العاشرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



في محافظة جنوب سيناء، اختتمت منافسات الأسبوع الأول بمباراة مركز شباب سانت كاترين مع مركز شباب المزينة، وشهدت فوز المزينة بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، في مباراة حماسية وتنافسية كبيرة، بحضور محمد فتحى مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وسام فاروق مدير الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، أحمد عبد العزيز وكيل المديرية للشباب، وحسين فرج من مسئولي الإدارة المركزية لمراكز الشباب.

وتحرص الوزارة علي توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.

