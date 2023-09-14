وزارة الرياضة تستعد لإطلاق معرض "بيزنس يا شباب" للمنتجات الحرفية واليدوية

تحت شعار "شباب مصر مستقبلها "..

تستعد وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، لإطلاق معرض "بيزنس يا شباب " للمنتجات الحرفية واليدوية تحت شعار "شباب مصر مستقبلها "، والذي يُعد أكبر معرض لمنتجات وصناعات الشباب بمراكز الشباب، والمقرر تنفيذه خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل، بإستاد القاهرة الدولي.

يضم المعرض مجموعة من المنتجات الحرفية واليدوية والمشروعات الصغيرة ومنها منتجات مصنوعة من "الجلود، الجوبلان، الخزف، الخشب، الرمل، الخوص، الكروشيه، النحاس، العرجون، خيوط الصوف والحرير والمكرمية، الفخار، الإيبوكس (الريزن)، الزجاج، الشموع، البامبو، الصدف".

تنظيم المعرض

يأتي تنظيم هذا المعرض ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، وتشجيع الشباب علي الاتجاه لإقامة المشروعات الصغيرة، وحرصها علي المحافظة علي تلك الحرف من الانتهاء.

ويأتي معرض "بيزنس يا شباب "، يأتي في إطار توجيهات الدولة نحو إحياء تلك الحرف التراثية واليدوية، والعمل علي فتح منافذ لتسويقها، وفي إطار دعم الدولة للشباب، ودعم وتشجيع المنتج المحلى خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والعمل على تطويرها ودعمها.



جدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة – يونيسيف استمارة تسجيل برنامج فنون تنموية (ARTS4SDGs) وذلك في إطار الاحتفال بالأسبوع العالمي لأهداف التنمية المستدامة.

حيث أكد الدكتور أشرف صبحي:" أن البرنامج الشبابي يهدف إلى استخدام الفن كأداة للتنمية المستدامة، حيث يعكس الفن وعي الإنسان بالعالم الذي يعيش فيه ويستمد مفرداته الشكلية والاجتماعية من المجتمع والبيئة التي ينشأ فيها، و أن المبادرة تسعى إلى استثمار ممارسة الفن بين الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يكون للفن أهداف تنموية نبيلة يجب رعايتها وتعزيزها.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق عدة مستهدفات من بينها ضمان حماية وعدالة اجتماعية للجميع، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والخضراء، وتشجيع الفتيات على تقلد المناصب وسماع أصواتهن، والقضاء على التمييز ضد المرأة، وتعزيز الممارسات التي تحد من الفقر بين الأجيال، بالإضافة إلى تنمية مهارات الشباب والجمهور مثل التعاون واتخاذ القرار وإدارة الذات والتفاوض والمرونة والتواصل واحترام التنوع والتعاطف والمشاركة.

وتشمل المبادرة ورش اليوم الواحد التي تهدف إلى نشر المعرفة حول الاستدامة وتكوين الروابط بين الشباب، واختيار أفضل العناصر للانضمام إلى البرنامج والمعسكرات ستقام هذه الورش في مراكز الشباب بمحافظات مختلفة وهي (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – الإسكندرية – الدقهلية – دمياط – بورسعيد – شمال سيناء– المنيا – أسيوط – سوهاج – الاقصر – اسوان).

وتنقسم الورش الي ورش أدائية مثل (الموسيقي والكورال – المسرح) وورش تشكيلية مثل (– الكاريكاتير – التصوير الجداري الجرافيتي).

وسيتم اختيار أفضل العناصر من ورش اليوم الواحد بالمحافظات أن يعقد لهم معسكر لأفضل العناصر المشاركة من ورش اليوم الواحد لإعداد العروض النهائية وتقديمها للجمهور لمدة خمسة أيام "فنون تنموية.. الشباب والمناخ"وسوف تكون الورش مجانية تماماً من خلال ورش اليوم الواحد سيتم اختيار أفضل العناصر للانضمام للبرنامج والمعسكر الذي سيعقد بشكل لاحق بعد انتهاء جولة المحافظات.

ومن المقرر أن يتضمن البرنامج عناصر متنوعة مثل برنامج تدريب المدربين وورش اليوم الواحد بمراكز الشباب والعروض الفنية والمعسكرات التدريبية، وتأتي المرحلة الأولي بعنوان "الشباب والمناخ"، وسيتم غلق باب التقديم يوم 20 سبتمبر 2023.

والتسجيل من خلال الرابط : https:/bit.ly/Arts4SDGs