قرارات الرئيس في بني سويف شملت فئات المجتمع المصري

قال الكاتب إسلام عفيفي، إن هناك سياسات حاكمة وملامح أساسية في توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن تولى المسؤولية، وأهم ملمح هو دعم ومساعدة ورعاية دائمة ومستمرة للأكثر احتياجا من المواطنين المصريين ومحدودي الدخل.

زيارة الرئيس السيسي لمحافظة بني سويف

وأضاف "عفيفي"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن القرارات الرئاسية التي تتخذ هذا المنحى بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع فئات المجتمع المصري من الأكثر احتياجا لا تأتي بمثابة قرار وحيد أو إجراء وحيد، ولكنها تأتي دائما بحزمة قرارات متعددة ومتنوعة كي تحقق الهدف منها برفع الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل تحديات اقتصادية صعبة تواجه العالم كله.

وتابع أن القرارات التي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عنها في أثناء زيارة محافظة بني سويف تشمل كل فئات المجتمع المصري مثل صغار الفلاحين والمزارعين والموظفين والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال والحكومة وجهات كثيرة.

وأكمل: "نتحدث عن مظلة اجتماعية شاملة رغم أنها تكلف موازنة الحكومة أعباءً كثيرة، في ظل التحديات التي تواجهها، ولكن هذه القرارات جاءت بتدخل مناسب من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين المصريين".