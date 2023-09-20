طبيب نفسي يحدد ملامح الشخصية النكدية.. فيديو

كشف الدكتور محمود أسامة طبيب نفسي، وعضو الرابطة العربية للصحة النفسية أن الشخصية النكدية ظاهرة بدأت تنتشر في المجتمع، بسبب الأجواء المليئة بالعصبية والتوتر داخل الأسرة وتسبب العديد من المشاكل الأسرية، منها هروب الرجل من المنزل وعلى الجانب الأخر الزوجة تنفصل عاطفيا ويصبح لديها كبت شديد، نتيجة أن لغة الحوار بينهما عصبية وعنيفة.

وأوضح الطبيب النفسي، أن السبب الرئيسي في الشخصية النكدية هو صراع الاحتياجات وعدم التقدير المتبادل بين الزوج وزوجته، وإسقاط كل طرف على الأخر فكل طرف يحتاج أشياء معينة الزوجة تحتاج العواطف والمشاعر والزوج، يحرمها من ذلك وتشعر بأنها مهملة وهذا يعطي الزوجة طاقة سلبية اتجاه الزوج ونفس الأمر بالنسبة للزوج يريد زوجته، توفر له احتياجاته ويجدها مشغولة بالأولاد ويشعر بالنقص في بيته، فيظهر غضبه اتجاه الزوجة.ومن الأسباب الأخرى قلة الاحترام والتقدير بين الطرفين.

ويحدد الدكتور محمود أسامة، علاج الشخص النكدي يكون عن طريق جلسة الصراحة بين الزوج وزوجته كل فترة لتلبية احتياجات بعضهم، وكل طرف يعرف حقوقه وواجباته نحو الطرف الأخر وخلق لغة حوار سليمة، فكل شخص منهم يظهر مميزاته ويخفي عيوبه وعدم الانتقاد الدائم لبعض.