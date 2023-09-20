سقوط عصابة سرقة اللوحات الإرشادية على الطريق الدائري

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (20 عمود حديدى بطول متر "مجهولين المصدر" - 20 لافتة إرشادية - 4 مفك) مُحملين على (٢) مركبة "توك توك" قيادة إثنين منهم.

وبمواجهتهم عن مصدر تلك المضبوطات إعترفوا بسرقتها من اللوحات الإرشادية الكائنة بأحد الطرق بدائرة القسم بأسلوب (الفك).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق .

وفي سياق آخر ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاملين لهما معلومات جنائية،،عُثر بحوزتهما على كيلو من مخدر الآيس وسلاح أبيض، في منكقة المرج بالقاهرة وتم اتخاذ الاجراءات القانوينة.

عقب تقنين الاجراءات تم القبض على المتهمين ،بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المضبوطة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القبض على عاطلين لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وحيازتهما ل "تماثيل مقلدة" للنصب على المواطنين ،وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصان مقيمان بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمُخالفة للقانون، وحيازة تماثيل حجرية "مقلدة" واستخدامها فى النصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الاستيلاء على أموالهم.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما مبلغ مالي عملات أجنبية، عدد 2 تمثال مقلد، هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطهما الإجرامي.