استطاع المغربي رضا سليم المحترف ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ان يدخل قلوب جماهير المارد الأحمر من عشاقه ومتابعيه بعد أدائه المميز الذي ظهر عليه أمام المصري البورسعيدي بالدوري.

وأبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للفريق، إعجابه بقدرات ومهارات المغربي بعد تقديم أوراق إعتماده أمام الجميع في ظهوره الأول بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أرقام رضا سليم في الظهور الأول مع الأهلي بالدوري المصري

قام رضا سليم جناح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بإحراز هدفًا في فوز المارد الأحمر برباعية أمام المصري بالدوري بجانب صناعة الفارق مع زملائه والمساهمة في فوز الأحمر برباعية أمام أبناء بورسعيد.

وأحرز المغربي الهدف في الدقيقة الـ 43 من زمن الشوط الأول، عن طريق تمريرة رائعة من اللاعب إمام عاشور ليسددها بقوة من على حدود منطقة الجزاء لتسكن شباك محمود جاد حارس المصري البورسعيدي.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى تحقيق الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة أربعة اهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2023 ت 2024.

وتعاقد مسؤولوالنادي الأهلي مع المغربي رضا سليم، قادما من صفوف الجيش الملكي المغربي، لمدة أربع سنوات قادمة، ويحق إضافة سنة أخرى لمدة العقد إذا ما رغب النادي الأهلي.