خطوات التقديم لشراء سيارة المعاقين 2023

سيارة معاقين 2023.. يبحث الكثيرون من ذوي الاحتياجات الخاصة عن خطوات وكيفية التقديم لشراء سيارة المعاقين 2023، وحددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط لكي يتم حصول ذوي الهمم على سيارة المعاقين، والتي تكون معفاة من الجمارك، في إطار خطة الوزارة لتقديم مجموعة من الامتيازات لذوي الإعاقة والتيسير عليهم.

حددت الدولة مجموعة من الضوابط ليتمكن المتقدمون من إجراء الكشف الطبي لتسهيل الحصول على سيارة المعاقين معفاة من الجمارك، كما أنشأت المجالس الطبية المتخصصة، وموقعًا إلكترونيًّا جديدًا يستقبل طلبات ذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على سيارة معاقين، أو سيارة معفاة من الجمارك.

شروط التقديم على سيارة المعاقين 2023:

أن يكون المتقدم على سيارة المعاقين 2023 يحمل بطاقة الخدمات المتكاملة.

أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارة مطابقة للتقرير الطبي الذي أعده القومسيون الطبي.

أن يجتاز الشخص الكشف الطبي.

أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

أن يكون الشخص الراغب في الحصول على سيارة معاقين 2023 مصري الجنسية.

خطوات الحصول على سيارة المعاقين 2023:

زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية من خلال الرابط الآتي

http://pod.mohp.gov.eg/Inquery.aspx

حجز موعد لإجراء الكشف الطبي لـ«السيارات المجهزة»، عبر موقع وزارة الصحة.

إدخال البيانات الأساسية المطلوبة، والتى تتمثل في الآتي:

(بطاقة الرقم القومي، رقم بطاقة الخدمات المتكاملة، الحالة الاجتماعية للمستفيد، العنوان التفصيلي للمتقدم على سيارة المعاقين 2023، الوظيفة التي يشغلها المتقدم، رقم التليفون للتواصل).

تحديد نوع الإعاقة، سواء كانت حركية، سمعية، بصرية، ذهنية، نفسية، أمراض دم، وغيرها من الإعاقات.

تحديد تاريخ الكشف الطبي.

تحديد مكان الكشف الطبي.

اختيار الجمرك المطلوب الحصول على السيارة من خلاله.

بعد الكشف الطبي يتم تحديد قدرة الفرد على قيادة السيارة.