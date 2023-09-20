الحصول على كرسي متحرك كهربائي لذوي الاحتياجات.. يتسائل العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة عن إجراءات الحصول على كرسي متحرك كهربائي كوسيلة انتقال تسهل عليهم الانتقال خارج المنزل وتساعدهم في الذهاب إلى أماكن الدراسة او مقر العمل.

وحرصًا من "بوابة الوفد" على تقديم الخدمات لمتابعيها ووصول الخدمات لجميع المواطنين نستعرض في سياق السطور التالية طريقة الحصول على كرسي متحرك كهربائي لذوي الاحتياجات الخاصة.

إجراءات الحصول على الكرسي المتحرك الكهربائي

تقديم طلب للحصول على كرسي متحرك إلى إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي التابعة لمحل سكنه.

طلب الحصول على المساعدة من إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

بحث إجتماعي حديث معتمد يوضح الحالة الاقتصادية لذوي الإعاقة.

بيان بمفردات الدخل إن وجد يوضح قدرته المالية علي صيانة الدراجة البخارية المجهزة والصرف عليها من وحدة التضامن الاجتماعي التابع لها محل إقامة طالب المساعدة أو من لجنة الزكاة التابع لها.

عروض أسعار (بحد أدنى 3 عروض) للكرسي أو للجهاز المراد شراؤه من شركات مختلفة من خلال اللجنة.

ألا يقل سن ذوي الاحتياجات الذي يرغب في دراجة بخارية عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

القدرة على تحمل تكاليف التشغيل والصيانة للدراجة والكرسي المتحرك الكهربائي.

تقرير طبى حديث معتمد يوضح سلامة الطرفين العلويين، وسلامة حاسة السمع والنظر إن وجد.

إقرار العميل بحظر بيع الدراجة البخارية أو الكرسي أو للجهاز المراد شراؤه لمدة لا تقل عن خمس سنوات، والمحافظة عليه.