الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حالات حذف بطاقات التموين نهائيًا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن وجود مجموعة من الحالات التي تتسبب في حذف بطاقات التموين والفئات المحرومة من الحصول على بطاقات التموين، وذلك لانطباق محددات الاستبعاد من الدعم عليهم.

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 وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنها لا تقوم بوقف بطاقات التموين إلا في حالة كانت الأسرة لا تستحق الدعم.

ووفقًا لإجراءات ومحددات أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية توجد حالات حذف بطاقة التموين نهائيًا وذلك بسبب وجود محددات الاستبعاد من الدعم عليهم لعدم استحقاق الدعم .

حالات حذف بطاقات التموين نهائيًا

وصول راتب  رب الأسرة أعلى من 9600 جنيه شهريًا.

امتلاك سيارات حديثة.

مصاريف مدارس الأبناء 20 ألف جنيه فأكثر.

امتلاك حيازة زراعية 10 أفدنة فأكثر.

استهلاك فواتير كهرباء مرتفعة بقيمة تتخطى 800 جنيه شهريا فأكثر.

دفع ضرائب 100 ألف جنيه فأكثر.

التعدى على الأراضي الزراعية أو البناء عليها.

عدم صرف الخبز أو السلع لمدة 6 أشهر متتالية.

حالة سفر احد أفراد الأسرة ولا يزال مدرج على البطاقة.

حالة وفاة أحد أفراد الأسرة وعدم التقديم بطلب لحذفه من البطاقة.

أصحاب الصادرات أو الواردات المرتفعة.

تسديد قيمة مضافة مرتفعة وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال.

حالة امتلاك شركة رأس مالها 10 ملايين جنيها فأكثر 

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