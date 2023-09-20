تحطم مقاتلة روسية "سو-34" في مقاطعة فورونيج ونجاة طاقمها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم مقاتلة "سو-34" خلال طلعة تدريبية اليوم الأربعاء في مقاطعة فورونيج غربي البلاد، وأكدت نجاة طاقم الطائرة وعدم تعرضه لأي إصابات.

قالت الوزارة في بيانها: "إن الحادث وقع في حوالي الساعة 10.00 أثناء رحلة تدريبية، وأن طاقم الطائرة المكون من شخصين تمكن من القفز بالمظلة والنجاة وتم إجلاؤهما إلى المطار ولا يوجد أي تهديد لصحتهما".

أضافت أن الطائرة سقطت بعيدًا عن المناطق المأهولة، ولم تحدث أضرار على الأرض وأنها لم تكن تحمل أي ذخائر، وفقًا لروسيا اليوم.

أضافت أن "سبب الحادث قد يكون خللًا فنيًّا".