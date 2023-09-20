الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تحطم مقاتلة روسية "سو-34" في مقاطعة فورونيج ونجاة طاقمها

تحطم مقاتلة روسية
تحطم مقاتلة روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم مقاتلة "سو-34" خلال طلعة تدريبية اليوم الأربعاء في مقاطعة فورونيج غربي البلاد، وأكدت نجاة طاقم الطائرة وعدم تعرضه لأي إصابات.

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 قالت الوزارة في بيانها: "إن الحادث وقع في حوالي الساعة 10.00 أثناء رحلة تدريبية، وأن طاقم الطائرة المكون من شخصين تمكن من القفز بالمظلة والنجاة وتم إجلاؤهما إلى المطار ولا يوجد أي تهديد لصحتهما".

 

 أضافت أن الطائرة سقطت بعيدًا عن المناطق المأهولة، ولم تحدث أضرار على الأرض وأنها لم تكن تحمل أي ذخائر، وفقًا لروسيا اليوم.

 

 أضافت أن "سبب الحادث قد يكون خللًا فنيًّا".

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