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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزارة الدفاع الروسية: إحباط هجوم أوكراني جديد بمسيرة على موسكو

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط "هجوم "قالت إن نظام كييف شنه بطائرة مسيرة على منشآت في موسكو، ومنطقة موسكو.

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روسيا تُحبط هجومًا أوكرانيًا جديدًا على موسكو وضواحيها

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وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان بعد ظهر اليوم، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لشن هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف في موسكو ومنطقة موسكو.

 

وأوضحت أنه "تم اكتشاف المسيرة في الوقت المناسب من قبل قوات الدفاع الجوي المناوبة، وتم تدميرها عن طريق وسائل الحرب الإلكترونية. وبعدما خرجت المسيرة عن السيطرة، تحطمت في منطقة مهجورة بالقرب من بلدة بوتيلكوفو، منطقة مدينة كراسنوجورسك"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.

 

 وأشارت الوزارة إلى عدم حدوث خسائر أو إصابات نتيجة الهجوم.

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