كبير الآثاريين: اكتشاف معبد الآلهة أفروديت يساعدنا في الوصول لمقبرة كليوباترا (شاهد)

قال الدكتور مجدى شاكر كبير الآثاريين بوزارة السياحة والآثار، أن إكتشاف معبد الآلهة أفروديت من القرن الخامس قبل الميلاد أثناء أعمال التنقيب تحت الماء فى مدينة هيراكليون بخليج أبو قير بالإسكندرية، مشيرًا إلى أن اكتشاف معبد الآلهة أفروديت يمكن أن يساعدنا في الوصول إلى مقبرة كليوباترا.

وأضاف “شاكر” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ هذا الإكتشاف يؤكد أن مصر لديها آثار فى كل مكان سواء تحت الأرض أو فوق الأرض أو حتى تحت الماء.

إكتشاف معبد الآلهة أفروديت من القرن الخامس قبل الميلاد

وتابع قائلًا: "إكتشاف معبد الآلهة أفروديت من القرن الخامس قبل الميلاد يؤكد أنه كانت لدينا مدينة قبل إنشاء الإسكندر لمدينة الإسكندرية لأن الكثير من الناس يعتقدون بأن جوهر الصقلى وهى فكرة خاطئة لأن القاهرة كانت موجودة، وكمان مدينة هيراكليون كانت موجودة قبل إنشاء مدينة الإسكندرية".

معبد لأفروديت

وأوضح أن وجود معبد لأفروديت يؤكد انه كان هناك يونانيين يعيشون فى هذا البلد ووجود نوع من التسامح الديني لأنه تم العثور بجواره على معبد للآلة أمون.

