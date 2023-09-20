فحص المقبلين على الزواج.. إجراء فحوصات ما قبل الزواج من أهم الخطوات التي يجب على المقبلين على الزواج إجراؤها لضمان أن يكون الزواج آمنًاا وخاليًا من الأمراض وضمان حياة صحية جيدة للأسرة وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال الأمراض للطرف الآخر من الزواج أو الأبناء في المستقبل، وإعطاء الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًّا.

تقدم خدمات الفحص الطبي قبل الزواج سواء التحاليل المخبرية، أو جلسات المشورة الطبية لكافة المواطنين.

وتستعرض "بوابة الوفد" خطوات إجراء فحص المقبلين على الزواج في الخطوات التالية:

فحص المقبلين على الزواج

ذكرت وزارة الصحة الإجراءات التي يجب على المقبلين على الزواج القيام بها لإجراء فحص المقبلين على الزواج، منوهة إلى أنها تتمثل في الخطوات التالية:

التوجه إلى أقرب وحدة صحية من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرًا يوميًا.

السؤال عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

التوجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج، لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة نتائج الفحوصات.

الحرص على إجراء الفحوصات الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا.

استلام نتائج الفحوصات خلال 14 يومًا من إجراء التحاليل.

يتم مناقشة نتائج الفحوصات في جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

كما وضعت وزارة الصحة الاتصال بالخط الساخن 15335 لمعرفة أقرب وحدة صحية لإجراء فحص المقبلين على الزواج.