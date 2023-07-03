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الإثنين 03 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

بابا الفاتيكان ينتقد حرق القراَن .. حرية التعبير ليست ذريعة لاحتقار الآخرين

البابا فرانسيس بابا
البابا فرانسيس بابا الفاتيكان

هاجم البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، العمل الإجرامي الذي قام به بعض المتطرفون في السويد وقاموا بحرق نسخة من القراَن الكريم، بحجة حرية التعبير والرأي، مؤكدا أنه يشعر بالغضب والاشمئزاز ممن فعلوا هذا الجرم.

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وقال إن أي كتاب يعتبر مقدساً من أصحابه يجب أن يُحترم احتراماً للمؤمنين به، ويجب أبداً عدم استغلال حرية التعبير كذريعة لاحتقار الآخرين، والسماح بهذا مرفوض ومدان، في حواره لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية .

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بابا الفاتيكان يعرب عن قلقه الشديد من دوامة العنف في الشرق الأوسط

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بابا الفاتيكان يكشف عن قناعته في الحروب

 البابا فرانسيس بابا الفاتيكان

وأكد بابا الفاتيكان "العالم اليوم بحاجة إلى بناة سلام، لا إلى صنّاع أسلحة.. بحاجة إلى بناة سلام، لا إلى محرّضين على الصراعات.. بحاجة إلى رجال إطفاء، لا إلى مُشعِلي النيران.. بحاجة إلى الدعاةِ، إلى المصالحة، لا إلى المهدّدين بالدمار.... "فإما حضارة الأخوة أو رجعية العداوة.. إما أن نبني المستقبل معاً، وإما أنه لن يكون هناك مستقبل".

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السويد بعد واقعة حرق المصحف: حرية التعبير تتمتع بحماية قوية

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احتجاجات أمام سفارة السويد بالعراق استنكارًا لحراق المصحف (شاهد)

وأوضح “الحرية هي ما يميز الإنسان. لقد خلقنا الله أحراراً حتى لرفضه.. اليوم لم يعد بإمكاننا إجبار شبابنا على عدم التفكير، وطرح السؤال، والتشكك، لأن السؤال هو الطريق إلى الحقيقة، ولأن حرية الضمير وحرية العقيدة وحرية الفكر والتعبير هي أمور أساسية لمساعدتهم على النمو والتعلم”.

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