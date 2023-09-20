وكيل صحة قنا يعقد اجتماعا مع مسؤولي هيئة الأبنية لمتابعة مشروعات الصحة

عقد الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الأربعاء، إجتماعا موسعا مع المهندس عصام مدير هيئة الأبنية التعليمية ومسؤولي الهيئة لمناقشة عدد من الملفات الإنشائية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية، والدكتورة سمر عاطف مديرة إدارة التخطيط والدكتور عبدالله حمدي مدير إدارة المستشفيات.

وأوضح الدكتور بدران أن الإجتماع ناقش مشروع إستكمال مبني الطوارئ بمستشفي قنا العام، والذي يجري العمل به ومدي الانجاز فيه. كما ناقش الإجتماع إستلام مركز الحضانات ليتم تشغيلها بمبني إستراحة مستشفي الصدر.

وأضاف بدران أن الإجتماع تطرق لمناقشة رفع كفاءة بعض الأقسام بمستشفي حميات نجع حمادي، بالإضافة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة للمباني التي صدر لها قرارات إزالة سواء بالوحدات أو المستشفيات، وكذلك ترميم مدرسة التمريض بمستشفي قنا العام.

وأكد الدكتور محمد بدران علي مد أوجه التعاون المستمر بين مديرية الصحة وهيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بهدف التطوير والدعم لمنظومة القطاع الطبي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.