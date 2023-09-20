كيفية تقديم شكوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن كيفية تقديم الشكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إذ حرصت الدولة على إتاحة سبل التواصل بين المواطن والحكومة من خلال إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية.

إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة



وقد أَنشأت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 لتختص بتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا.

عمل منظومة الشكاوى



ويمتد نطاق عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بجميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة بأجهزتها المختلفة.

طرق تقديم شكاوى عبر منصة الشكاوى الحكومية الموحدة

وعند تقديم شكاوى يمكن للمواطنين الدخول على الرابط

https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx

البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg

يمكن الاتصال على الخط الساخن 16528

كما ينكن تنزيل تطبيق "في خدمتك" على موقع Google Play تحميل التطبيق

كما يمكن التواصل أيضًا عن طريق رقمي الواتساب 01555516528 و 01555525444 لاستقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين المدعومة بالصور لأماكن تراكم وتركز القمامة والمخلفات، موضحًا بها بيانات مقدم الشكوى كاملة.

يتم تسجيل البيانات عبر المنصة

إنشاء حساب بالمنظومة

إدخال الشكوى ويمكن متابعتها من خلال إعادة التسجيل مرة أخرى على حسابك بمنظومة الشكاوى الحكومية.