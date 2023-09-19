الحكومة: 18 مليار دولار حجم التبادل التجارى و8 مليارات استثمارات صينية فى مصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية لوحدة الصين، بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والمالية، والبيئة، والاتصالات، والإسكان والنقل، والزراعة، والطيران المدنى، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والسياحة والآثار، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، ونائب محافظ البنك المركزى، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، ونائب مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، ومساعد وزير الصحة، ورئيس قطاع التعاون الآسيوى بوزارة التعاون الدولي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض ملفات التعاون الثنائى بين مصر والصين، على رأسها حجم التبادل التجارى الذى بلغ 18 مليار دولار خلال عام 2022، وحجم الاستثمارات التى تبلغ 8 مليارات دولار، من خلال 2066 شركة ذات مساهمة صينية.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الاجتماع تطرق إلى مشروعات ومجالات التعاون بين البلدين فى منطقة «تيدا» للتعاون الاقتصادى والتجارى، والتى يتواجد بها 141 شركة فى قطاعات صناعية وخدمية وإدارية وتجارية، بأكثر من 2.5 مليار دولار رؤوس أموال مصدرة، وما يزيد على 10 آلاف فرصة عمل مُولدة حتى نهاية يونيو 2023.

وذكر المتحدث الرسمى أن الاجتماع استعرض نتائج الاجتماعات المتعددة للأمانة التنفيذية لوحدة الصين، لبحث أوجه التعاون مع الجانب الصينى، والمشروعات والمجالات المقترحة للتعاون المستقبلى، ومشروعات الاتفاقيات الجاهزة للتوقيع خلال الفترة المقبلة، والتى تتضمن التعاون فى مجال تنمية المناطق الصناعية واللوجستية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومجال الصناعات الثقيلة، وأيضاً الاستثمار فى المشروعات البتروكيماوية، وخدمات السفر، والاستثمار الفندقى، والبرامج السياحية الجاذبة للسياح من الصين، بالإضافة إلى التعاون فى مجالات مواكبة التطورات التكنولوجية، والتعاون الثقافى والإنمائى والبحثى وغيرها من المجالات.