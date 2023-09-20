الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ الألماني
بايرن ميونخ الألماني

يواجه فريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم، على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا موسم  2023 ـ 2024.

 

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تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا 

في حراسة المرمى: سفين أولريتش.

في الدفاع: مصير مزراوي، دايوت أوباميكانو، كيم مين جاي، ألفونسو دافيز.

في الوسط: ليون جوريتزكا، جوشوا كيميتش، توماس مولر.

في الهجوم: ساني، هاري كين، كيجسيلي كومان.

ويلتقي فريقا بايرن ميونخ ونظيره مانشستر يونايتد فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت مصر والسعودية ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، فيما يذاع اللقاء عبر شاشة beIN Sports HD 1.

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