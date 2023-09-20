آرسنال يواجه آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

يستعد آرسنال لمواجهة نظيره آيندهوفن الهولندي، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الإمارات، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.



ويلتقي آرسنال نظيره آيندهوفن على ملعب الإمارات في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري الأبطال.



ويقع المدفعجية في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أوروبا، مع أندية إشبيلية الإسباني، بي إس في أيندهوفن الهولندي، لانس الفرنسي.



يسعى آرسنال لتحقيق الفوز في ضربة البداية في مشواره بدوري الأبطال، من رحلة العبور من دور المجموعات والتأهل للأدوار الإقصائية من أجل الذهاب بعيدا في البطولة الأوروبية، ويقدم ارسنال أداء أكثر من رائع في الدوري الانجليزي، و ينافس على اللقب مع مانشستر سيتي وليفربول وتوتنهام.



فيما يأمل النادي الهولندي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام آرسنال رغم صعوبة المهمة خارج الديار ضد النادي اللندني.



موعد مباراة آرسنال و آيندهوفن بدوري أبطال أوروبا:



تنطلق مباراة آرسنال و آيندهوفن في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

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