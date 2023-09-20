تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، مباراة مرتقبة أمام نظيره أونيون برلين الألماني، مساء اليوم، بالجولة الأولى ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز – أنطونيو روديجر – دافيد ألابا – فران جارسيا

في خط الوسط: لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – إدواردو كامافينجا

في الهجوم: خوسيلو – جود بيلينجهام – رودريجو جوس

موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

ويتقابل فريقا ريال مدريد ونظيره يونيون برلين في تمام الساعة 19:45 بتوقيت مصر والسعودية، في المباراة التى تجمع الفريقين بالجمولة الأولى ضمن منافسات دوري الأبطال الأوروبية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ويونيون برلين في دوري الأبطال

وتذاع مباراة ريال مدريد الليلة أمام يونيون برلين الألماني بدوريس الأبطال، عبر شبكة قنوات بى ان سبورت، التى تبث اللقاء عبر شاشتها beIN Sports HD 2.

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