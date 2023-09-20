ضبط نصاب تأشيرات السفر للمملكة السعودية بالبلينا

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج من ضبط عامل في بداية العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب على سائق يقيم بذات الناحية والاستيلاء منه على خمسة وثمانون ألف جنيه بزعم تدبير فرصة عمل له بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده ورفض رد المبلغ المالي الذي استولى عليه وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز البلينا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ "محمود . ا . م . ا" 27 سنة سائق ومقيم دائرة مركز البلينا بتضرره من "إسلام . ع . ا . م" 33 سنة عامل ومقيم بذات الناحية لقيامه بالنصب عليه والحصول منه على مبلغ 85 خمسة وثمانون ألف جنيه بزعم تدبير فرصة عمل له بالمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يف بوعده ورفض رد المبلغ المالي .





عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبلغ المالي الذي استولى عليه للمشتكي .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .