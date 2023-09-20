وفاة 8 أشخاص في اشتباكات مسلحة بإقليم كشمير

أدت اشتباكات مسلحة اندلعت في الشطر الذي تسيطر عليه الهند في إقليم كشمير المتنازع عليه، عن وفاة ما لا يقل عن 8 أشخاص، وذلك وفقًا لما نقله موقع سكاي نيوز عربية.

أوضح المسئول في الشرطة الهندية، فيجاي كومار، أن عملية عسكرية من مروحيات وطائرات مسيرة، للأجهزة الأمنية الهندية دارت في الإقليم على خلفية، مقتل 6 جنود هنود الأسبوع الماضي، إذْ دارت مواجهات مسلحة بين القوات الهندية والمسلحين الانفصاليين في الإقليم، ما أدى لمصرع اثنين من المسلحين أحدهما قيادي بجماعة عسكر طيبة ويدعى عزيز خان.

يقع إقليم كشمير في جبال الهيمالايا، وتقطنه أغلبية مسلمة، وهو مقسّم بين الهند وباكستان اللتين تتنازعان منذ استقلالهما في 1947 السيادة على كامل هذه المنطقة.

وفاة عشرات الآلاف:

شهد الشطر الخاضع لإدارة الهند أكثر من 3 عقود من الاضطرابات التي أسفرت عن وفاة عشرات الآلاف، غالبيتهم من سكان الإقليم.

لطالما شهد شطر الإقليم الخاضع للسلطات الهندية احتجاجات من قبل سكان الإقليم للاستقلال عن نيودلهى، لكن احتجاجات السكان قوبلت باستخدام القوة المفرطة من قبل السلطات الهندية، وهو ما نددت به باكستان.