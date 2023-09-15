"نيباه" فيروس قاتل يتفشى في الهند

تواجه ولاية كيرالا الهندية تفشيًا جديدًا لفيروس نيباه القاتل، الذي أودى بحياة شخصين وأصاب خمسة على الأقل حتى الآن، ومعدل الوفيات الناجمة عن الفيروس يتراوح بين 40 و75%.

ما هو فيروس نيباه؟

هو فيروس حيواني المنشأ ينتقل إلى البشر من الخفافيش أو الخنازير، وتشمل أعراضه الحمى والصداع والقيء والتهاب الحلق وآلام في العضلات. وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يتسبب في التهاب الدماغ ومشكلات الجهاز التنفسي.

مدى انتشار فيروس نيباه

سُجِّل تفشي الفيروس في عديد من دول جنوب شرقي آسيا، بما في ذلك سنغافورة وبنغلاديش والهند.

الوقاية والعلاج من فيروس نيباه

لا يوجد علاج محدد لفيروس نيباه، كما لا يوجد لقاح يمكن أن يساعد في الوقاية من العدوى، والعلاج الرئيسي هو إدارة الأعراض. ويمكن الوقاية من انتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان عن طريق تجنب الأطعمة الملوثة بالخفافيش أو الخنازير المصابة.