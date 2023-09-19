دوري أبطال أوروبا.. مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على دورتموند بثنائية

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزاً مستحقاً على بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول

جاءت أحداث الشوط الأول حافلة بالندية والإثارة خاصة مع الهجوم المباغت من بوروسيا دورتموند في الدقائق الأولى.

وسدد ماتس هوميلس كرة رأسية علت العارضة، قبل أن يسدد مالين كرة قوية ومباغتة تصدى لها الحارس دوناروما على مرتين بصعوبة.

نجح الفريق الألماني في الحد من خطورة باريس سان جيرمان رغم سيطرة الأخيرة على وسط الملعب.

فرض البي اس جي ضغطاً متقدماً في محاولة للتسجيل واهدر فيتور بيريرا أول فرص الفريق في الدقيقة 31 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

تواصلت خطورة باريس سان جيرمان وسدد كيليان مبابي كرة مرت بجوار القائم الأيمن، ثم تصدى حارس دورتموند لتسديدة قوية من عثمان ديمبلي في الدقيقة 40 لتنتهي أحداث الشوط بنتيجة 0-0.

الشوط الثاني

بدأ باريس سان جيرمان الشوط الثاني بشكل مغاير وضغط منذ البداية بحثاً عن خطف هدف التقدم وهو ماتحقق في الدقيقة 49 بعد ركلة جزاء سددها كيليان مبابي بنجاح.

حاول بوروسيا دورتموند العودة بعد تلقي الهدف المبكر وسدد جوليان ريرسون كرة تصدى لها دوناروما بسهولة.

وفي الدقيقة 59 نجح الدولي المغربي أشرف حكيمي في تسجيل ثاني أهداف فريق العاصمة الفرنسية بتسديدة قوية.

فرض باريس سان جيرمان تماماً على ملعب اللقاء بعد الهدف الثاني وإنحصرت الكرة في وسط الميدان دون خطورة تذكر لأي من الفريقين.

شهدت الدقائق الأخيرة بعض المحاولات من دورتموند لتقليص الفارق دون خطورة تذكر وسجل راموس هدفاً لباريس سان جيرمان تم الغاءه، ليطلق حكم المباراة صافرة النهاية معلناً فوز باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0.