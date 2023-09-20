دوري أبطال أوروبا.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تترقب جماهير الساحرة المستديرة حول العالم، مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم، فيشهد عدة لقاءات من العيار الثقيل، أبرزها ريال مدريد ويونيون براين، أرسنال وأيندهوفن، بالاضافة الى مواجهة نارية بين بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، وترصد بوابة الوفد إليكم جدول المواعيد اليوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

فيلتقي ريال مدريد ونظيره يونيون برلين على قناة beIN Sports 2 فى تمام الساعة الثامنة الا الربع علي ستاد سانتياجو برنابيو.

ويتقابل فريقا بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية على ملعب أليانز أرينا الدولي بمدينة ميونخ.

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

غلطة سراي × كوبنهاغن (19:45 مصر والسعودية) - beIN Sports XTRA 1

ريال مدريد × يونيون برلين (19:45 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 2

بايرن ميونخ × مانشستر يونايتد (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 1

ريال سوسيداد × إنتر ميلان (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 4

سبورتينغ براغا × نابولي (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 6

أرسنال × آيندهوفن (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 3

إشبيلية × لانس (22:00 مصر والسعودية) - beIN Sports HD 5