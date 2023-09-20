الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد استقرارًا تامًا في الأحوال الجوية وتحسن في قيم الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية، واستمرار الانخفاض الطفيف في قيم الحرارة.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت “غانم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” أن مصر تتأثر بامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا ويعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي ستحجب جزءًا من أشعة الشمس وهو ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة.

الكتل الهوائية

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أغلب مصادر الكتل الهوائية المؤثرة علينا شمالية قادمة من جنوب أوروبا مع امتداد مرتفع العروض الوسطى، وبالتالي، فإن الأجواء معتدلة تماما في معظم أنحاء الجمهورية، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 32 درجة مئوية خلال فترة النهار.

وأشارت إلى أن الطقس خلال فترة الصباح سيكون لطيفا تماما في معظم الأنحاء لأن وجود السحب سيحجب جزءً من أشعة الشمس، ونسب الرطوبة أقل من الأيام الماضية لأن المنخفض الجوي يعمل على توزيع الرطوبة في عمود الهواء ككل.

