عاجل
النائب أيمن محسب يكشف دور برامج الحماية الاجتماعية في تطوير حياة المصريين الهجرة: من الوارد وفاة مصريين ودفنهم في ليبيا دون التعرف على هوياتهم
الجمعة 15 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

لافروف: روسيا مستعدة لبحث كافة المبادرات الجادة للتسوية

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن استعداد روسيا لبحث كافة المبادرات الجادة للتسوية في أوكرانيا، مشيرا إلى وجود مؤامرة حقيقية حول موضوع المفاوضات.

 

txt

بوتين يؤكد: روسيا لن ترفض التفاوض بشأن أوكرانيا

txt

روسيا تخسر غواصة "روستوف" في هجوم أوكراني

وقال لافروف - في تصريحات صحفية حول الأزمة الأوكرانية أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن مؤامرة حقيقية تظهر عبر الدبلوماسية الزائفة حول ما يسمى بالمفاوضات لقلب كل شيء رأسا على عقب"، مؤكدا استعداد روسيا لبحث كافة المبادرات الجادة للتسوية، وهذا الموقف لم يتغير".

وأعرب لافروف عن استعداد روسيا للقاء مبعوث الفاتيكان للتسوية، قائلا: "مستعدون للقاء الجميع ومستعدون للتحدث مع الجميع".
وأشار الوزير إلى محاولات الغرب خداع دول العالم وإقناعها بموقفه تجاه أوكرانيا، وجر دول الأغلبية العالمية نحو دعم صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وشدد لافروف على أن روسيا لم يكن أمامها خيار سوى العملية العسكرية، لأن الناس الذين يعيشون على الأراضي التي عاش عليها أسلاف الروس منذ قرون، يتعرضون للإبادة على حدود روسيا.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الروسي أن نظام كييف يحاول استبعاد روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وسط مساع أممية لاستئنافها مع الجانب الروسي.

وقال "إن هناك من يصرحون، بمن فيهم رؤساء الأمانة العامة للأمم المتحدة بضرورة استئناف صفقة الحبوب مع الجانب الروسي فيما يعلن نظام كييف رفضه استئناف المفاوضات والصفقة بطريقة تزيل العقوبات عن صادرات الحبوب والأسمدة الروسية".

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن مؤخرا أنه سيعقد اجتماعا شخصيا مع وزير الخارجية الروسي لبحث قضايا بينها سبل استئناف صفقة الحبوب. 

وعلقت روسيا صفقة الحبوب في 18 يوليو الماضي وأبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة معارضتها تمديد الصفقة بشكلها الحالي ، فيما أكد الرئيس بوتين أن روسيا وافقت على تمديد صفقة الحبوب 3 مرات بعد وعود غربية بتنفيذ الشق الروسي منها، وأنها لن تعود إلى الصفقة إلا بعد تنفيذ الشروط الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم ترفض قط التفاوض بشأن أوكرانيا، قائلًا: "إذا كان الطرف الآخر يريد التفاوض فليعلن عن ذلك صراحة".

وأشار بوتين، اليوم الجمعة، إلى أن حوالي 300 ألف متطوع سجلوا أنفسهم للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، واصفا في الوقت نفسه المزاعم الغربية حول "قبول متطوعين من كوريا الشمالية" للقتال في العملية العسكرية الروسية الخاصة بـ "الهراء".

وردا على سؤال حول التصريحات الأمريكية التي تحدثت عن أن أوكرانيا والولايات المتحدة "ترقصان التانجو يوما ما"، قال الرئيس الروسي إن "الولايات المتحدة نفسها لا تعرف كيف ترقص، هم يتعاملون فقط بلغة الأسلحة والتهديدات".

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

"بتوجيه من بوتين".. روسيا تُرسل طائرات إغاثة لمتضرري الفيضانات في ليبيا

زعيم كوريا الشمالية يزور مصنعًا للطيران شرق روسيا

أمريكا تُقرر توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا

سلوفاكيا تطرد مُوظفًا بسفارة روسيا .. وموسكو تتعهد بالرد
الجريدة الورقية