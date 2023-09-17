لافروف: الولايات المتحدة تواصل الحرب ضد روسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد ، إن الولايات المتحدة تسيطر على العمليات العسكرية في أوكرانيا، مضيفا أن واشنطن في الواقع تواصل حربا ضد روسيا من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وأضاف لافروف -في تصريحات إعلامية تعليقا على سؤال حول إمدادات واشنطن المحتملة من الصواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا-: "بغض النظر عما تقوله، فهي (الولايات المتحدة) تسيطر على هذه الحرب، وهي تزود بالأسلحة والذخائر والمعلومات الاستخباراتية والبيانات من الأقمار الصناعية، وتشن حربا ضدنا"، حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية.

وفي سياق متصل قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف الناتو، إن الحرب الروسية الأوكرانية ستكون طويلة الأمد، وذلك وفقا لما نقلته سكاي نيوز عربية اليوم، الأحد.

وأضاف، خلال مقابلة له مع مجموعة فونكة الإعلامية الألمانية، أنه إذا ما ألقت «كييف» سلاحها فستختفى أوكرانيا، مشيرا إلى أن أوكرانيا اقتربت أكثر من الانضمام إلى الحلف، حيث لفت إلى أنه تمت مناقشة ذلك في قمة الحلف في يونيو الماضى.

وأكد «ستولتنبرج» أنه من الضرورى عند انتهاء الحرب أن تحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية وإلا ستكرر الحرب مرة أخرى.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تصديها لمسيرة أوكرانية كانت تحلق في أجواء العاصمة موسكو، فضلا عن تدميرها لـ«6» أخريات كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014.

وأشار رئيس بلدية العاصمة، سيرجى سوبيانين، إلى عدم وقوع ضحايا أو إصابات نتيجة الهجوم الأوكرانى.

ونفت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس السبت، ما تداولته السلطات الأوكرانية عن سيطرتها على بلدة أندرييفكا الواقعة بالقرب من مدينة باخموت، وهزيمة عناصرها، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية حاولت السيطرة على البلدة لكن القوات الروسية نجحت في التصدى لها.