بداخلها 3 ملايين جنيه.. حبس المتهمين بسرقة سيارة في الجيزة

قرت جهات التحقيق بالجيزة حبس مندوب مبيعات، بتهمة سرقة سيارة ملاكي وحوالي 3 ملايين جنيه، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



تعود البداية عندما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لـ قسم شرطة الأهرام بـ مديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة سيارة ملاكي خاصة بمالك عمله وبداخلها مبلغ 2 مليون و965 ألف جنيه "خاصين بمحل عمله" أثناء توقفها أسفل العقار محل إقامته بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث، وقرر مندوب المبيعات أنه نظرًا لطبيعة عمله صحبة المُبلغ عقد العزم على سرقته، وفي سبيل تنفيذ ذلك استعان بباقي المتهمين، وقام بإعطائهما نسخة من مفاتيح السيارة المستولى عليها، حيث استقل المتهمان الثانى والثالث دراجة نارية وقاما بتتبع السيارة، ولدى وصول المُبلغ لمسكنه قاما بالاستيلاء على السيارة باستخدام نسخة المفتاح وبداخلها المبلغ المالي ولاذا بالهرب.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمه حيال الواقعة.

تفاصيل إصابة عامل خردة برش خرطوش بالحسم في الطالبية



كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل إصابة عامل خردة برش خرطوش في الطالبية، وتبين أن المصاب حاول سرقة حديد من سور أحد الكباري وأن خفير خصوصي حاول منعه بإطلاق النار عليه.

تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها (عامل خردة - مقيم بدائرة القسم"مصاب برش خرطوش بالجسم").

بالفحص تبين قيام الـمُصاب بالاشتراك مع (عاملين خردة "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) بسرقة سور حديدى خاص بأحد الكبارى بدائرة القسم باستخدام دراجة نارية (تروسيكل - ملك وقيادة أحدهم) ، ولدى مشاهدة المسئول عن حراسة موقع الأعمال لهم، قام بإطلاق عيار نارى تجاههم مما أدى إلى حدوث إصابة المتهم الأول ، ولاذا المتهمين الآخرين بالهرب بالدراجة النارية المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، كما تم ضبط الدراجة النارية "التروسيكل" المستخدم فـى إرتكاب الواقعة ، كما أضافوا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعميل لهما "سيىء النية " (مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) أمكن ضبطه.

وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها وقرر بسابقة شرائه حديد منهم "مستولى عليه"، كما تم ضبط مطلق العيار النارى وتبين أنه خفير خصوصى، وبحوزته (فرد خرطوش "المستخدم فى ارتكاب الواقعة") ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد منعهم من سرقة الموقع حراسته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.