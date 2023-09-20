غلق ٢٤ منشأة طبية مخالفة بمركز دشنا بقنا

نجح فريق إدارة العلاج الحر التابع لمديرية الصحة بمحافظة قنا، والمسؤل بمتابعة المنشآت الصحية الخاصة، وذلك لتأكد من إلتزام تلك المنشآت بتقديم خدماتها الطبية وفق القواعد والقوانين.

وأوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الفريق بقيادة الدكتور مصطفي فؤاد مدير إدارة العلاج الحر والدكتور خالد همام ، الدكتور محمد عماد، والدكتور أندرو أمير وبمشاركة جهاز حماية المستهلك بقيادة رائد هارون.

حيث قاموا بمتابعة عدد كبير من تلك المنشئات حيث نتج عن تلك المتابعة غلق وتشميع ٢٤ منشأة طبية متنوعة ما بين عيادات خاصة ، مراكز طبية ، معامل كانت تعمل بدون ترخيص أو لوجود مخالفات لإشتراطات الترخيص بتلك الجهات.

وتابع بدران أن المديرية قد وضعت خطة متابعة ورصد لمنافذ الخدمة الطبية الخاصة بجميع مراكز المحافظة بهدف التأكد من صلاحية تلك الخدمات وتقديمها بصورة قانونية وسليمة.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة الإطمئنان والمتابعة للخدمات الطبية الجيدة المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.