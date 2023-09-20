“أغلى من الذهب” ورشة حكي ينظمها بيت ثقافة الراشدة في الداخلة

بيت ثقافة الراشدة في الداخلة ينظم ورشة حكي ويناقش كتاب “اغلى من الذهب” مؤلفة لينا كيلاني. قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة هذا النشاط الثقافي والفني ضمن خطة الأنشطة التي تنظمها، بإشراف رئيس الهيئة عمرو البسيوني، ومديرية وسط الصعيد الثقافي بقيادة الكاتب محمد نبيل، وذلك في فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد.

تناول الكتاب قصة نصرة عمران، وهي قصة تتمحور حول حياة امرأة قوية ومؤثرة في المجتمع. يركز الكتاب على أهمية دور المرأة ونضالها في بناء المجتمع والتصدي للتحديات التي تُعتبر غالبًا حصرًا للرجال.

من خلال قصة نصرة عمران، تعكس لنا لينا كيلاني قوة التحمل والتصميم التي تعين النساء على تحقيق أحلامهن وتجاوز الصعاب. يتم تسليط الضوء على المشاكل الاجتماعية التي تعترض طريق المرأة، مثل التمييز والعنف الأسري وقيود المجتمع. يتعلم القراء كيفية التعامل مع هذه الصعوبات وتحقيق التقدم الشخصي والمهني.

تمت مناقشة الكتاب في بيت ثقافة الراشدة وسط حضور جماهيري كبير. وقد تم تبادل الآراء والمناقشة حول فكرة الكتاب ودورها في تمكين المرأة وتحقيق المساواة الجندرية في المجتمع. تمت مناقشة عناصر القصة وأسلوب الكتابة وكذلك النصائح التي تقدمها الكاتبة للنساء اللواتي يواجهن تحديات مماثلة.

يعد بيت ثقافة الراشدة مكانًا هامًا لتعزيز الثقافة والفنون في المجتمع المصري. ومن خلال تنظيم هذا الحدث الثقافي، نجحت الهيئة العامة لقصور الثقافة في خلق بيئة تعليمية وتثقيفية تعزز الحوار وتعزز تبادل الأفكار والمعرفة للجمهور. تأكيداً على أهمية الثقافة والقراءة في تطور المجتمع وارتقائه.

“اغلى من الذهب” ورشة حكي ينظمها بيت ثقافة الراشدة في الداخلة

“اغلى من الذهب” ورشة حكي ينظمها بيت ثقافة الراشدة في الداخلة

“اغلى من الذهب” ورشة حكي ينظمها بيت ثقافة الراشدة في الداخلة