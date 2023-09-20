"سحر الواحة" ورشة عمل لرسم وتلوين في مكتبة الطفل والشباب بتنيدة

نظمت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة في إطار خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والتي تمت إشرافها من قبل عايدة عبد الرؤوف، ورشة عمل لرسم وتلوين حول موضوع "سحر الواحة". تم تنفيذ الورشة بالتعاون مع فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، وتندرج ضمن الأنشطة الثقافية التي تهدف إلى تنمية مهارات وإبداع الأطفال والشباب.

تمت المشاركة في الورشة من قبل مجموعة متنوعة من الأطفال والشباب الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بعالم الفن والرسم. تعلم المشاركون تقنيات رسم مختلفة وكيفية استخدام الألوان بشكل إبداعي لتجسيد جمال الواحة. كما تعرفوا على مفهوم الواحة وأهميتها في حياة السكان المحليين والثقافة التي تحيط بها.

تهدف الورشة إلى تعزيز الوعي الثقافي للأطفال والشباب، وتشجيعهم على التعبير الفني والإبداع من خلال الرسم والتلوين. فالفن يعتبر واحدًا من وسائل التعبير الأكثر فعالية ومسلية، ويساهم في تنمية التفكير الابتكاري والتصور المبدع. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للفن أن يلعب دورًا هامًا في نشر الوعي البيئي وحماية الموارد الطبيعية.

تأتي هذه الورشة كجزء من الجهود المستمرة للهيئة العامة لقصور الثقافة في تعزيز النشاط الثقافي في المجتمع. بالتعاون مع الفروع المختلفة، يتم تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف شرائح مختلفة من الأطفال والشباب. ويساهم ذلك في تعزيز الوعي الثقافي والفني لدى الأفراد، وتثقيفهم حول مواضيع مهمة، مثل الثقافة والتراث والفن.

تجاوب الأطفال والشباب بشكل إيجابي مع ورشة الرسم والتلوين حول "سحر الواحة"، حيث تمكنوا من التعبير عن إبداعهم ومشاركة أفكارهم حول الموضوع من خلال الألوان والرسومات. وقد استفادوا من الجو الإبداعي الذي توفره المكتبة والتي تعد بيئة ملائمة للتعلم والتجربة الفنية.

يعتبر التفاعل مع الأعمال الفنية الخاصة بالمشاركين مؤشرًا إيجابيًا على نجاح الورشة وتأثيرها الإيجابي على الأفراد. يمكن أن تساهم هذه النوعية من الأنشطة في تعزيز الثقة في الذات والتعبير عن الذات، وتحسين المهارات الإبداعية والتعاونية، والتحفيز على استكشاف واكتشاف المزيد من الإمكانات الفنية.

في النهاية، تعد ورشة الرسم والتلوين حول "سحر الواحة" في تنيدة فرصة قيمة للأطفال والشباب للتعبير عن أنفسهم واكتشاف مواهبهم الفنية في بيئة مشجعة. ومن المهم أن نستمر في دعم وتنظيم مثل هذه الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز الثقافة والفن في المجتمع، وتشجيع الأفراد على اكتشاف مواهبهم وتنميتها من خلال التعبير الفني.

"سحر الواحة" ورشة عمل لرسم وتلوين في مكتبة الطفل والشباب بتنيدة

"سحر الواحة" ورشة عمل لرسم وتلوين في مكتبة الطفل والشباب بتنيدة