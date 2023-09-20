الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شوبير يكشف حقيقة انسحاب الأهلي من دوري السوبر الأفريقي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

علق الاعلامي أحمد شوبير، على الأنباء المتداولة حول انسحاب الأهلي من بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وقال شوبير عبر أون تايم سبورتس:«ما يتردد عن انسحاب الأهلي»عيب وكلام فارغ«.

وأكمل:«الأهلي بمجرد مشاركته في دوري السوبر الأفريقي سيحصل على 900 ألف دولار».

وأكمل:«وفي حالة التتويج سيحصل على 4 ملايين دولار، فكيف ينسحب عن المشاركة في البطولة».

وأنهى تصريحاته:«الأهلي كامل العدد ويمتلك فريقين في الوقت الحالي، وشاهدنا كولر دفع بـ 5 تبديلات دفعة واحدة في مباراة المصري».
 

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