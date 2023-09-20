شوبير يكشف حقيقة انسحاب الأهلي من دوري السوبر الأفريقي

علق الاعلامي أحمد شوبير، على الأنباء المتداولة حول انسحاب الأهلي من بطولة دوري السوبر الأفريقي.

وقال شوبير عبر أون تايم سبورتس:«ما يتردد عن انسحاب الأهلي»عيب وكلام فارغ«.

وأكمل:«الأهلي بمجرد مشاركته في دوري السوبر الأفريقي سيحصل على 900 ألف دولار».

وأكمل:«وفي حالة التتويج سيحصل على 4 ملايين دولار، فكيف ينسحب عن المشاركة في البطولة».

وأنهى تصريحاته:«الأهلي كامل العدد ويمتلك فريقين في الوقت الحالي، وشاهدنا كولر دفع بـ 5 تبديلات دفعة واحدة في مباراة المصري».

