تم تنظيم فعالية مميزة في بيت ثقافة ناصر الثورة بالخارجة في إطار خطة الانشطة الثقافية والفنية التي تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي ورئاسته المحترمة للكاتب محمد نبيل. تم تنفيذ هذه الفعالية برئاسة السيدة ابتسام عبدالمريد، رئيس فرع ثقافة الوادي الجديد.

تركزت هذه الفعالية على سرد قصص عن الوفاء، التي قدمتها الفنانة ناريمان محمد بشكل مميز ومثير. استطاعت ناريمان محمد من خلال أدائها الأدبي الممتاز وقصصها المؤثرة أن تلمس وتعبر عن روح الوفاء بطريقة منوعة وشيقة.

جذبت قصص الوفاء التي سردها ناريمان محمد اهتمام الجمهور وأثرت في قلوب المستمعين، حيث أعربت عن أهمية الثبات والانتماء للأشخاص والأفكار والقيم التي نثق بها. قدمت ناريمان محمد أمثلة حقيقية عن الوفاء في مختلف المجالات من خلال قصص وأحداث تعكس تأثيرها الإيجابي في حياة الناس. كما شددت على أهمية الحفاظ على العلاقات القوية بين الأفراد والمجتمعات، وكيف يمكن للوفاء أن يكون حجر الزاوية في بناء العلاقات الناجحة.

تمتع الجمهور بأداء ناريمان محمد الرائع وموهبتها الفذة في سرد القصص، حيث نجحت في نقل المشاعر والأحاسيس للمستمعين بشكل ملموس. تفاعل الحضور بشكل كبير مع الفعالية وعبروا عن إعجابهم الكبير بها.

تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الأنشطة التي تنفذها الهيئة العامة لقصور الثقافة في مختلف أنحاء البلاد، بهدف إثراء المشهد الثقافي والفني وتعزيز الوعي الثقافي لدى المجتمع. تعتبر القصص عن الوفاء أحد الجوانب الهامة في بناء شخصية قوية وتعزيز الترابط الإنساني، ولذا فإن الفعاليات الثقافية التي تركز على هذا الموضوع تساهم في نشر قيمة الوفاء وتعزيزها في المجتمع.

نجاح هذه الفعالية يعكس العمل الجاد والمتقن للجهود المشاركة، بدءًا من الهيئة العامة لقصور الثقافة وصولًا إلى الفنانة ناريمان محمد والفريق المنظم. إنها فعالية تستحق الثناء والتقدير، ونأمل أن تستمر الجهود المستمرة في تنظيم المزيد من الفعاليات الثقافية المثمرة والملهمة.

بيت ثقافة ناصر الثورة بالخارجة ينظم ورشة حكي وسرد قصص عن الوفاء

بيت ثقافة ناصر الثورة بالخارجة ينظم ورشة حكي وسرد قصص عن الوفاء

بيت ثقافة ناصر الثورة بالخارجة ينظم ورشة حكي وسرد قصص عن الوفاء

بيت ثقافة ناصر الثورة بالخارجة ينظم ورشة حكي وسرد قصص عن الوفاء

بيت ثقافة ناصر الثورة بالخارجة ينظم ورشة حكي وسرد قصص عن الوفاء

بيت ثقافة ناصر الثورة بالخارجة ينظم ورشة حكي وسرد قصص عن الوفاء