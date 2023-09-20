مد فترة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مد فترة التقديم في تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 حتى الساعة الخامسة مساء اليوم الأربعاء.

وفتحت وزارة التعليم العالي باب تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 يوم الأحد الماضي، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

وفتحت وزارة التعليم العالي باب تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر.

ويتم قبول تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 فى حدود النسبة المقررة 10 في المائة وفقاً للطاقة الاستيعابية.

رابط تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023

وخصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط للتقديم في تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق.

وللتقديم في مرحلة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 قبل انتهاء الفترة المحددة (اضغط هنا).



قواعد تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023

وتعتمد مرحلة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 على الشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، وهي :

التحويل المناظر في تنسيق الجامعات 2023 يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع. التحويل غير المناظر في تنسيق الجامعات 2023 باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها. الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق الجامعات 2023. التحويل في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط. لا توجد تحويلات ورقية. التحويل في تنسيق الجامعات 2023 يكون لمرة واحدة فقط. استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها في تنسيق الجامعات 2023 (مثل اجتياز اختبار القدرات). تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانياً: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .