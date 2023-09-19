رابط تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 في آخر ساعة

ننشر لطلاب الثانوية العامة رابط تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 لسرعة التقديم في آخر ساعة قبل غلق الباب.

وتغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، آخر فرصة للتقديم في تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023.

وفتحت وزارة التعليم العالي باب تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 يوم الأحد الماضي، ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

وفتحت وزارة التعليم العالي باب تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر.

ويتم قبول تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 فى حدود النسبة المقررة 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية.

رابط تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023

وخصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط للتقديم في تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق.

وللتقديم في مرحلة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 قبل انتهاء الفترة المحددة (اضغط هنا).



قواعد تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023

وتعتمد مرحلة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 على الشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي :-

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص، أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

