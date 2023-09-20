في إطار خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، تم تنفيذ فعالية مميزة في فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد. وقد تم تنفيذها بالتعاون مع مكتبة الطفل والشباب بباريس، وذلك بهدف استكشاف وتطوير المواهب الفنية لدى الأطفال.

تم إقامة ورشة عمل لتعليم الأطفال فن الرسم على الزجاج، كما تم تقديم فقرات موسيقية وتمثيلية تفاعلية للأطفال. وتهدف هذه الفقرة إلى تطوير مهارات الأطفال في الفنون وتعزيز قدراتهم الإبداعية والفنية. كما تعمل الهيئة العامة لقصور الثقافة على تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية في مختلف مناطق مصر بهدف إثراء الحياة الثقافية للجميع. ويؤكد البسيوني أن الثقافة هي محور التنمية الحقيقية التي يساهم بها الجميع.

تعتبر فعاليات المواهب الفنية للأطفال من الأنشطة الهامة لتنمية قدراتهم الابداعية والفنية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. فمن خلال هذه الفعالية، تعطى الفرصة للأطفال للتعبير عن أنفسهم ومشاركة مواهبهم الفنية مع الآخرين. كما تعمل هذه الفعالية على تعزيز الروح الفنية والابتكارية للأطفال.

تم تنظيم الفقرة التفاعلية في مكتبة الطفل والشباب بباريس، حيث استقبل الأطفال من مختلف الأعمار. تم تقديم المواهب الفنية للأطفال في مجالات مختلفة مثل الرسم والمسرح والشعر والموسيقى.

تم توفير بيئة ملائمة ومحفزة للأطفال للتعبير عن أنفسهم ومشاركة مواهبهم الفنية بحرية، وتطوير مهاراتهم الفنية من خلال ورش العمل والمحاضرات التدريبية التي تم تقديمها. وقد استفاد الأطفال من تجارب المحترفين والمدربين في مجالاتهم الفنية المفضلة.

تفاعل الأطفال بشكل رائع مع الفعالية، حيث قدموا تصميمات رائعة وأداء فني مميز. كانت هذه الفقرة فرصة رائعة للاطفال للاستمتاع والتعبير عن أنفسهم وتعزيز ثقتهم الفنية. كما تم تكريم المشاركين الأوائل وتوزيع الشهادات التقديرية عليهم.

تهدف هذه الفعالية إلى تعزيز روح الفن والإبداع لدى الأطفال، وتعزيز الثقة والقدرات الفنية لديهم. ومن المتوقع أن تتكرر هذه الفعالية في المستقبل، لتمكين المزيد من الأطفال من الاستفادة وتطوير مواهبهم الفنية.

مكتبة الطفل والشباب بباريس تنظم ورشة عمل لتعليم الأطفال الرسم على الزجاج

مكتبة الطفل والشباب بباريس تنظم ورشة عمل لتعليم الأطفال الرسم على الزجاج

مكتبة الطفل والشباب بباريس تنظم ورشة عمل لتعليم الأطفال الرسم على الزجاج

مكتبة الطفل والشباب بباريس تنظم ورشة عمل لتعليم الأطفال الرسم على الزجاج

مكتبة الطفل والشباب بباريس تنظم ورشة عمل لتعليم الأطفال الرسم على الزجاج

مكتبة الطفل والشباب بباريس تنظم ورشة عمل لتعليم الأطفال الرسم على الزجاج