وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعداد المدارس لاستقبال الطلاب بإدارة بلاط التعليمية

تستعد مدارس الوادي الجديد لبدء العام الدراسي الجديد 2024/2023، وذلك وفقًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي ومحافظ الوادي الجديد اللواء دكتور محمد الزملوط، بالإضافة إلى المتابعة والإشراف من قبل حنان مجدي نائب المحافظ.

ويقوم المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد بجهود حثيثة للتأكد من استعداد المدارس لاستقبال الطلاب، حيث يتم مراجعة تجهيزات إدارة البلاط التعليمية. يتم التأكد من وجود جميع المستلزمات اللازمة للتدريس والتعلم، بما في ذلك الكتب الدراسية واللوازم المدرسية الأخرى.

كما يتم الاهتمام بتجهيز الفصول الدراسية بالأثاث وتجهيزات التكنولوجيا التعليمية، مثل السبورات الذكية وأجهزة الكمبيوتر والشاشات التفاعلية، لضمان تقديم بيئة تعليمية حديثة ومحفزة للطلاب.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تفعيل إجراءات النظافة والتعقيم في المدارس، خاصة في ظل الظروف الحالية المتعلقة بانتشار جائحة كوفيد-19. وتُعزز الوعي والتوعية بأهمية تطبيق إرشادات الصحة والسلامة في المدرسة ومجتمع الطلاب وأولياء الأمور.

تهدف هذه التجهيزات والاستعدادات الشاملة إلى تأمين بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، تساعدهم على تحقيق تفوقهم الأكاديمي وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الشخصية. وتعكس هذه الجهود التزام الوزارة والمحافظة في توفير تعليم عالي الجودة في الوادي الجديد.

وتنتظر المدارس باشتياق استقبال الطلاب والمعلمين بفرحة، على أمل بداية عام دراسي مليء بالنجاحات والتحديات المثمرة. ونتمنى لجميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عامًا دراسيًا ممتعًا ومفيدًا في الوادي الجديد.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعداد المدارس لاستقبال الطلاب بادارة بلاط التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعداد المدارس لاستقبال الطلاب بادارة بلاط التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعداد المدارس لاستقبال الطلاب بادارة بلاط التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعداد المدارس لاستقبال الطلاب بادارة بلاط التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعداد المدارس لاستقبال الطلاب بادارة بلاط التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعداد المدارس لاستقبال الطلاب بادارة بلاط التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعداد المدارس لاستقبال الطلاب بادارة بلاط التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعداد المدارس لاستقبال الطلاب بادارة بلاط التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعداد المدارس لاستقبال الطلاب بادارة بلاط التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعداد المدارس لاستقبال الطلاب بادارة بلاط التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعداد المدارس لاستقبال الطلاب بادارة بلاط التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعداد المدارس لاستقبال الطلاب بادارة بلاط التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعداد المدارس لاستقبال الطلاب بادارة بلاط التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعداد المدارس لاستقبال الطلاب بادارة بلاط التعليمية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع استعداد المدارس لاستقبال الطلاب بادارة بلاط التعليمية