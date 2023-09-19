يوسف فوزي يثير تعاطفا: نفسي أصلي ومنساش القرآن

أثار الفنان يوسف فوزي، تعاطفا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، وذلك بسبب تصريحاته الأخيرة التي أوضح من خلالها أنه مرض كثيرا ويعاني في الكثير من الأمور.

الفنان يوسف فوزي قال: نفسي بس أصلي ومنساش القرآن الي أنا بقرأه من الزهايمر".

وكان قد قال إنه تمنى أن يلعب دور مشلول في أحد أعماله الفنية، وبالفعل لعب هذا الدور في أحد أفلامه ولكنه أصيب بنفس المرض بعدها بفترة ما فاقم من معاناته.

تاريخ الفنان يوسف فوزي

ويعتبر الفنان يوسف فوزي من مواليد 16 يوليو 1945، وهو ممثل مصري معتزل.

وعن حياته، اشترك الفنان يوسف فوزي في العديد من الأدوار الثانوية من أهمها مشاركاته في مسلسلات أوبرا عايدة ومبروك جالك قلق ولحظات حرجة وأفلام مثل صعيدي رايح جاي.

وقد كان أول ظهور له على شاشة السينما من خلال فيلم النمر الأسود مع الفنان أحمد زكي حيث قام بدور الشاب الألماني المتعصب ضد المغتربين العرب والذي كان يحاول الوقوف في طريق أحمد زكى وكان هذا هو أول أدواره.

وشارك في عدة أعمال مع الفنان محمد صبحي مثل مسلسل أنا وهؤلاء وفارس بلا جواد وملح الأرض وعايش في الغيبوبة كما شارك في العديد من الأفلام في فترة سبعينات القرن العشرين مع نادية الجندي ومحمد مختار وقام أيضا بالتمثيل مع الفنان أحمد زكي في فيلم الهروب وبعض الأفلام الحديثة مثل ظرف طارق.

كما أنه مثل بالعديد من المسلسلات مثل مسلسل هيمه أيام الضحك والدموع ومسلسل الملك فاروق ومسلسل هوانم جاردن سيتي الجزء الثاني وغيرها.