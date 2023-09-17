يوسف فوزي: طلبت تجسيد دور شخص مريض بالشلل الرعاش وأصبت به بعدها (فيديو)

قال الفنان يوسف فوزي، إنه خلال مشواره الفنى، طلب من أحد المخرجين تمثيل شخصية مصابة بمرض الشلل الرعاش حتى قبل إصابته به بسنوات عديدة، وهو حاليا يعاني من نفس المرض.

وأوضح يوسف فوزي، خلال لقائه مع برنامج “تفاصيل”، المذاع عبر قناة “صدى البلد 2” تقديم الإعلامية نهال طايل مساء اليوم أنه أصيب بمرض شلل الرعاش بعد 9 سنوات ، من لعب شخصية “رجل مصاب بنفس المرض”.

تزوجت 4 مرات وأحب زوجتي الحالية

وأشار يوسف فوزي، إلى أنه تزوج 4 مرات، ويحب زوجته الموجودة معه حاليا بصورة كبيرة، لأنها اهتمت به وبأولاده من زوجته التي سبقتها.