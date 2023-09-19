وكيل اوسوريو: المدرب برئ من تصريحات " الشيشة"

أكد محمد حبشي وكيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، إن تصريحات المدرب الكولومبي تم تفسيرها بشكل خطأ بشأن سهر اللاعبين وشرب الشيشة.





وقال محمد حبشي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء اليوم الثلاثاء:" أوسوريو وتصريحاته لصحيفة ماركا الإسبانية أن هناك لاعبين تسهر إلي وقت متأخر ، بجانب أن هناك البعض يتناول " الشيشة' ولكن لم يقصد اللاعبين أو لاعبي الزمالك.



وأضاف حبشي:" كلام مش منطقي أن أوسوريو يقول إن لاعبي الزمالك تتناول الشيشة، وصحيفة ماركا الإسبانية قامت بتعديل ما كتبته بسبب الصياغة والتفسير بشكل خطأ. وتابع:" أوسوريو كان يتحدث عن الظواهر فقط هنا، ولكن لم يقصد اللاعبين.

عروض خارجية

وواصل وكيل أوسوريو خلال تصريحاته :" أوسوريو جاء له عدد من العروض خلال الفترة الماضية ، والمدرب رفض الرحيل عن الزمالك رغم وصول أكثر من عرض بأرقام مادية كبيرة.

وتابع:" أوسوريو يعلم الآن الوضع داخل نادي الزمالك ولكنه مستمر ولو كان حابب الرحيل كان سيقرر ذلك، سواء للسعودية أو أى مكان. وأتم:" أوسوريو تلقي جميع مستحقاته المالية من نادي الزمالك.



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