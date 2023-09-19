الأهلي يُعلن عقد شراكة استثمارية جديدة

أعلنت إدارة النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، عن عقد شراكة استثمارية جديدة بين شركة الأهلي لكرة القدم، وإحدى الشركات الخاصة والتي سوف تصبح الراعي الرسمي للنادي الأهلي لمدة ثلاث سنوات.





جاء هذا التعاقد بين النادي والشركة بعد خطوات عديدة وجهود كبيرة قامت بها شركة الأهلي لكرة القدم، رغبة منها في خلق آفاق جديدة لاستثمار العلامة التجارية للنادي، والتعاون مع المؤسسات الكبرى.

تحقيق عوائد مالية ..

وأكدت إدارة الأهلي سعي الشركة إلى تحقيق عائد مالي يتماشى مع قيمة النادي التاريخية والرياضية من خلال علامته التجارية القوية، والاستمرار في إبرام عقود تسويقية تحقق الطموحات الكبيرة للأعضاء والجماهير. في المقابل تهدف الشركة إلى الترويج للمنتج الخاص بها وتحقيق الانتشار اللا محدود والاستفادة من شعبية الأهلي وجماهيريته العريضة.. كما تسعى أيضًا إلى تعزيز دعمها للرياضة وتقديم خدمات للشباب وتطوير البنية التحتية، من خلال هذا التعاقد المثمر الذي أبرمته مع شركة الأهلي لكرة القدم والشركة المتحدة للخدمات الرياضية.



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