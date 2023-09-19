تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة نيوكاسل بـ دوري الأبطال

أعلن الجهاز الفني لميلان الإيطالي بقيادة ستيفانو بيولي، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة نيوكاسل الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر أن يستضيف ستاد جوزيبي مياتسا مباراة ميلان أمام نيوكاسل، والتي يتوقعها العديد من متابعي كرة القدم الأوروبية أن تكون مثيرة ونارية.

تشكيل ميلان أمام نيوكاسل:

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: ثيو هيرنانيدز، مالك ثياو، توموري، دافيد كالابريا

الوسط: توماسو بوبيجا، راضي كرونيتش، روبن لوفتوس-تشيك

الهجوم: لياو، جيرز، تشوكويزي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما ستُنقل المواجهة على شبكة قنوات "بين سبورتس القطرية".

جدير بالذكر أن ميلان ونيوكاسل يتواجدان في مجموعة قوية ومثيرة، حيث يأتي معهما كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني.