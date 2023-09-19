تشكيل المصري لمواجهة الأهلي في الجولة الأولى

أعلن المدرب علي ماهر المدير الفني لفريق نادي المصري، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة النادي الأهلي، على ملعب ستاد برج العرب مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الاولى من مباريات الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل المصري لمواجهة الأهلي

وقود مروان حمدي تشكيل المصري لمواجهة الأهلي ومعه باهر المحمدي، وحسين السيد لاعب الأحمر السابق، وجاء التشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: محمود جاد.

في خط الدفاع: كريم العراقي وباهر المحمدي ومحمد دبس وحسين السيد.

في خط الوسط: أمادو باه ومحمود حماده وسمير فكري وميدو جابر ومحمد الشامي.

في خط الهحوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المصري أمام الأهلي كل من عصام ثروت وعمرو سعداوي وعمرو موسي ويوسف الجوهري وحسام جريشة وليستويل أمانكونا وفرانك إيتوجا وفخر الدين بن يوسف وإيزي ايمكا.

وجاء تشكيل الأهلي مكون من:-

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - رامي - علي معلول

خط الوسط: أليو ديانج - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: رضا سليم - أنتوني موديست - بيرسي تاو.