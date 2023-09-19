بعد قليل .. الأهلي يستهل مواجهاته في الموسم الجديد بالدوري

مع دقات السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، يستهل الأهلي مواجهاته ببطولة الدوري الممتاز التي يحمل لقبها عن الموسم الماضي، بلقاء المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





ويأتي اللقاء بعد أربعة أيام، من خسارته للقب السوبر الأفريقي على يد اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

أرقام من مواجهات الفريقين ..

وسبق أن التقى الأهلي والمصري البورسعيدي 125 مرة على مدار تاريخ مواجهاتهما في بطولة الدوري العام، فاز الأهلي في 69 مباراة، فيما حقق المصري الفوز في 20 مباراة وتعادل الفريقان في 36 مباراة، وأحرز لاعبو الأهلي 176 هدفًا في شباك المصري مقابل 92 هدفًا سجلها لاعبو المصري في شباك الأهلي.



المباراة الأولى التي أقيمت بين الفريقين جاءت في يوم 5 نوفمبر عام 1948 في الموسم الأول لبطولة الدوري، وفاز الأهلي 3- صفر، سجلها صالح سليم وفؤاد صدقي ومحمد لهيطة، فيما كانت آخر مواجهة قد جمعت الفريقين في بطولة الدوري يوم 26 يوليو الماضي وانتهت بالتعادل من دون أهداف.

وكان أكبر فوز في لقاءات الفريقين بنتيجة 4- صفر، وحققها الأهلي مرتين، الأولى في 15 مارس 1979، والثانية في 8 سبتمبر 1998.



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