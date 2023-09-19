الرسامة الإيرانية تلتقي رونالدو في مقر بعثة النصر (فيديو)

قابل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو الرسامة الإيرانية فاطمه من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي قامت برسم صورة لمهاجم العالمي، لتنتشر بسرعة البرق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرتبطة بعبارة عن تمنيها مقابلة رونالدو.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للرسامة فاطمة كانت قد رسمتها لكريستيانو رونالدو، وكتب عليها أنها تتمنى مقابلة الأسطورة، ليساعدها الجميع في عمل مشاركة للصورة وتنتشر في أوسع نطاق خلال أقل من 24 ساعة، وبالفعل حقق نادي النصر أمنية الرسامة بمقابلة الأسطورة البرتغالية.

فيديو مقابلة رونالدو والرسامة الإيرانية

وكتب الحساب الرسمي لنادي النصر من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "الرسامة الإيرانية فاطمة تزور مقر بعثة الفريق في طهران، وتلتقي بقائد النصر كريستيانو رونالدو".

الرسامة الإيرانية فاطمة تزور مقر بعثة الفريق في طهران 🤩

و تلتقي بقائد #النصر كريستيانو رونالدو 💛 pic.twitter.com/0HsoMIacGv — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 19, 2023

تنطلق مباراة النصر وبرسبوليس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ويتواجد العالمي في المجموعة الخامسة التي تضم أندية الدحيل القطري واستقلال دوشنبة الطاجيكي، بالإضافة إلى نادي برسبوليس الإيراني.

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