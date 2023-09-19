مصر تشارك في عمليات البحث وانتشال الجثث جرّاء إعصار ليبيا

إستمراراً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فى دعم الأشقاء الليبيين ، شاركت عدد من طائرات البحث والإنقاذ المصرية فى إنتشال الجثث وإنقاذ المصابين فى المناطق المنكوبة التى ضربها الإعصار خلال الأيام الماضية ، وقامت القوات المسلحة بإنشاء معسكر الإغاثة المصرى بمنطقة مرتوبه داخل المناطق المتضرره قرب مدينة درنه للتخفيف عن المواطنين المتضررين من الإعصارى وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم .

كما قامت القوات المسلحة بتقديم العديد من المساعدات الإنسانية العاجلة ووسائل الإعاشة للمواطنين فى العديد من المناطق الصعب الوصول و الخروج منها .

يأتى ذلك إنطلاقاً من الثوابت المصرية الراسخة تجاه أشقائها من الدول فى مواجهة كافة الأزمات والمحن