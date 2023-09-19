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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر تشارك في عمليات البحث وانتشال الجثث جرّاء إعصار ليبيا

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية

إستمراراً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فى دعم الأشقاء الليبيين ، شاركت عدد من طائرات البحث والإنقاذ المصرية فى إنتشال الجثث وإنقاذ المصابين فى المناطق المنكوبة التى ضربها الإعصار خلال الأيام الماضية ، وقامت القوات المسلحة بإنشاء معسكر الإغاثة المصرى بمنطقة مرتوبه  داخل المناطق المتضرره قرب مدينة درنه للتخفيف عن المواطنين المتضررين من الإعصارى وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية لهم .

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استشهاد 9 من ضباط وأفراد القوات المسلحة في انقلاب ناقلة محملة بالذخيرة

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برلماني: القوات المسلحة المصرية سطرت ملحمة رفيعة المستوى داخل الأراضي الليبية

كما قامت القوات المسلحة بتقديم العديد من المساعدات الإنسانية العاجلة ووسائل الإعاشة للمواطنين فى العديد من المناطق الصعب الوصول و الخروج منها .

يأتى ذلك إنطلاقاً من الثوابت المصرية الراسخة تجاه أشقائها من الدول فى مواجهة كافة الأزمات والمحن

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