الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

استشهاد 9 من ضباط وأفراد القوات المسلحة في انقلاب ناقلة محملة بالذخيرة

القوات المسلحة
القوات المسلحة

 أعلن المتحدث العسكري بالقوات المسلحة استشهاد ٩ من أبطال القوات المسلحة في انقلاب ناقلة محملة بالذخائر، وأشار المتحدث العسكري في بيانه أنه، وفى إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكى جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد (9) من الضباط والدرجات الأخرى. 

 وأكد المتحدث العسكرى بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

 وإذ تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازى والمواساة لأسر الشهداء، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

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