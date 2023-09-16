برلماني: القوات المسلحة المصرية سطرت ملحمة رفيعة المستوى داخل الأراضي الليبية

أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان أن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتها المسلحة المصرية الباسلة سطرت بملحمة وطنية رفيعة المستوى داخل الأراضي الليبية مشيداً بدور صقور وأبطال الجيش المصرى العظيم في عمليات الإغاثة الإنسانية، وتقديم المساعدات لضحايا الأعصار دانيال الذي أودى بحياة الألاف من الأشقاء، وتسبب في اختفاء أحياء بأكملها في الشرق الليبي، مثمنا توجيهات الرئيس بتسيير انتقال المساعدات جواً وبحراً، للأشقاء فى ليبيا لدعمهم في محنتهم.



ووجه " سليم " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية الى الرئيس السيسي الذى وجه بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أية أعباء مؤكداً أن القوات المسلحة قامت بعمل انسانى كبير وأكدت للرأى العام المصرى والعربى مشيداً بحرص الدولة المصرية على تقديم يد العون إلى الأشقاء في هذه الكارثة الطبيعية التي تفوق كل التوقعات.



وقال الدكتور محمد سليم : إن الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله أن مصر وجيشها الباسل كانت ولاتزال وستظل السند والداعم لكل الدول العربية الشقيقة وأنه مهما بلغت الظروف لن تتأخر مصر يوما عن دورها التاريخي والقومي باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل الدول العربية موجهاً التحية والتقدير الى الرئيس السيسي لحرصه على متابعة اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.



وقال الدكتور محمد سليم إن الوضع الراهن والصعب داخل الدولة الليبية الشقيقة يتطلب من المجتمع الدولى والعربي بالتحرك الفوري لتقديم الدعم والعون لليبيا الشقيقة في هذه الكارثة الإنسانية والتي تفوق قدرات أي دولة