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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وفاة إرهابيين اثنين في عملية عسكرية للجيش الصومالي بهيران

بوابة الوفد الإلكترونية

 

قتلت قوات الكوماندوز الصومالية دنب، في عملية عسكرية اليوم الثلاثاء، عنصرين من ميليشيات الشباب الإرهابية في محافظة هيران.

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الجيش الصومالى ينفذ عمليات تمشيط في مناطق بإقليم "مدغ" لتحقيق الأمن

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن العنصرين مسؤولان عن دائرة المالية في المناطق القريبة من مدينة بيرحانو بمحافظة هيران، مشيرة إلى مضاعفة قوات الجيش الصومالي لعملياتها في مناطق الغابات التي يختبئ الإرهابيون فيها.

وفي السياق، تفقد وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، اليوم الثلاثاء، قوات "جورجور" و"دنب" بالجيش الصومالي في مدينة "طوسمريب" حاضرة ولاية جلمدج.

وأشاد عبد القادر ببسالة القوات المسلحة الصومالية التي تخوض معارك حاسمة ضد فلول الميليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، مؤكدًا أنه حان وقت التصفية ضد الخلايا الإرهابية، ويجب تسريع العمليات العسكرية من أجل ضمان سلامة الشعب واستعادة المناطق الريفية من براثن الإرهابيين.

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